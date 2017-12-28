Геи заражаются ВИЧ чаще проституток в России

Вчера, 17:55

Согласно докладу федерального центра СПИДа заболеваемость ВИЧ в России в 2017 году в первый раз внесено данные о пораженности ВИЧ-инфекцией у наркоманов, проституток, геев. Согласно данным, геи заражаются ВИЧ чаще чем проститутки.

Федеральный центр СПИДа впервые опубликовал данные о численности пораженных ВИЧ среди «слабых» групп населения, а именно наркоманов, проституток, геев. Согласно приведенных данных статистики геи заражаются ВИЧ чаще, чем проститутки. Также известно, что в Кемерово наибольше наркоманов с ВИЧ-диагнозом. В таких городах как Красноярск и Санкт-Петербург процент инфицированных близок к 50. В Москве – 7,1%.