«Росконтроль» определил самое вкусное шампанское в РФ

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«Росконтроль», являющийся некоммерческой организацией, определил, какое шампанское, из производимых в РФ, самое вкусное. Результаты своего исследование специалисты разместили на портале данного учреждения.

Представителями «Росконтроля» были тщательно проанализированы вкусовые и другие качества шампанского, производимого самыми популярными в РФ брендами.

Среди них были такие шампанские, как «Советское», «Цимлянское», «Российское», «Абрау-Дюрсо», «Буржуа» и «Наследие мастера».

Победителем в данной номинации стало «Наследие мастера». Этому шампанскому специалисты присудили 85 баллов.

На второй позиции «Буржуа», чей показатель лишь на 5 баллов меньше. Ещё 3 балл ему уступило шампанское «Абрау-Дюрсо», замкнувшие тройку лучших из этих пенных напитков.

Помимо того, исследование подтвердило, что продукция всех проверенных образцов находится в полном соответствии со стандартами и с информацией указанной на маркировке бутылок.

Как отмечают специалисты, по цене на первом месте также «Наследие мастера». В среднем, цена его реализации – 390 рублей. На втором месте по этому критерию «Цимлянское», продаваемое за 333 рубля. Третья позиция, при стоимости в 328 рублей, у «Абрау-Дюрсо».