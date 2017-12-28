Метро в Петербурге будет работать всю новогоднюю ночь

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В Санкт-Петербурге метро будет работать всю ночь в Новый год и Рождество. Такую информацию распространило руководство петербургского метрополитена.

В Санкт-Петербурге создано очень много мест для гуляний и встречи новогодних и рождественских праздников. Для обеспечения беспрепятственно проезда к местам массовых гуляний руководство петербургского метрополитена и администрации города приняло решение о круглосуточной работе метро в новогоднюю ночь и на Рождество.

Руководство метрополитена сообщает, что некоторые станции и вестибюли будут закрыты для пассажиров в указанное время. подробно с их списком можно ознакомиться на сайте городской администрации Санкт-Петербурга. Сообщается, что пассажиры, которые воспользуются такой услугой метро, смогут купить жетоны с 02:00 до 04:30 ночи 1 января 2018 года только за наличный расчет. Через турникеты можно будет всю ночь пройти по жетонам и проездным билетам. которые были куплены заранее.

Напомним, что массовые гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте начнутся 31 декабря текущего года в 23:00. Фейерверк можно будет посмотреть в 03:00 1 января на пляже Петропавловской крепости.