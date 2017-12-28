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Наружная реклама с дополненной реальностью установлена в Москве

Сегодня, 13:53

Наружная реклама с дополнительной реальностью установлена в Москве. Такой необычный проект запустила компания Russ Outdoor.

Современная рекламная индустрия ищет новые подходы, которые удивят потребителя и привлекут его внимание к продукции или услуге. Так, руководство компании Russ Outdoor приняло решение о создании рекламы с дополненной реальностью. 21 декабря рекламный ролик фирмы вышел в абсолютно новом формате.

Известно, что его начали крутить в остановочном павильоне, который расположен по улице Петровка, 7. Там расположен HD-экран, который и транслирует рекламный ролик, снятый с эффектом дополнительной реальности. Руководство компании сообщает, что проект полностью является продуктом их специалистов – от задумки до окончательной реализации.

Показ рекламного ролика начинается после сигнала, который направляется на экран с инфракрасного датчика движения. Сам датчик срабатывает в тот момент, когда перед экраном появляется человек. Человек видит на экране окружающую реальность на которую накладывается подготовленный контент – его записывают на прозрачном фоне.

Пока на экране показывают всего два ролика, которые идут в дневное и ночное время. Создатели планируют расширить рекламную линейку нового образца.


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