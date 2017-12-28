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Деды Морозы и Снегурочки станцевали в Челябинске

Сегодня, 13:37

Новогодние персонажи порадовали челябинцев на открытии главного ледового городка на площади Революции. В ходе развлечений в конкурсе танцев поучаствовали десятки пар Дедов Морозов и Снегурочек. В результате все получили призы за сногсшибательные танцы.

В Челябинске горожане пришли на открытие главного ледового городка. В процессе развлечений посетителей порадовали зажигательными танцами Деды Морозы со Снегурочками. В ходе ожесточенной борьбы за главный приз в финал прошли три пары и Снегурочка. Финалисты конкурса за звание лучшего Деда Мороза и Снегурочки Южного Урала сделали нереальное шоу. После жюри определили лучших, и все участники получили призы за участие. Горожанам такой вид развлечений пришелся по-вкусу.


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