В центре Москвы пройдет парад Дедов Морозов

Сегодня, 12:47

Завтра в Москве от Тверской площади стройными колоннами пройдут Деды Морозы, олицетворяющие наступление новогодних и рождественских праздников. Это шествие станет одним из этапов столичного фестиваля «Путешествие в Рождество», который стартовал в понедельник.

Как сообщают в организационном комитете мероприятий, в параде могут принять участие все жители столицы, кто имеет костюм Деда Мороза, позитивный взгляд на мир, доброжелательное отношение к окружающим и желание дарить подарки детям. Торжественное шествие начнется в шесть часов вечера, сразу после завершения флешмоба, где каждый прохожий получит возможность на Тверской площади обнять сказочных дедушек и, может быть, получить желанный подарок.

По задумке организаторов, в этом году Деды Морозы пройдут под бразильские карнавальные ритмы латиноамериканских барабанов. С чем связан такой выбор музыкального сопровождения, оргкомитет не сообщает. Скорее всего, все разъяснится по ходу действия. Фестиваль «Путешествие в Рождество» торжественно закроется 14 января, после старого Нового года.