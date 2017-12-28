VistaNews.ru


В Екатеринбурге полицейские соберутся на безалкогольный новогодний корпоратив

Сегодня, 11:51

В Екатеринбурге полицейские соберутся на новогодний корпоратив, особенностью которого станет то, что он будет безалкогольным. Информация размещена «Омбудсменом полиции» в мессенджере «ВКонтакте».

Согласно ей, корпоратив состоится, но спиртное на вечеринке не предусматривается. Помимо того, запрещено также приносить его с собой.

Ещё сообщается, что если кто-либо из правоохранителей собирается в течение новогодних праздников выехать из города, он обязан сообщить об этом в форме рапорта.

Представители екатеринбургского УМВД комментарий данной информации пока не дают. Также неизвестной остаётся причина «алкогольного запрета».

В связи с этим местные пользователи Сети уже вспоминают безалкогольные «комсомольские свадьбы». Мероприятия, скорее, носили пропагандистский характер. Водка там всё равно присутствовала, но разливалась в чашки из заварочных чайников.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.