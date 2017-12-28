В Екатеринбурге полицейские соберутся на безалкогольный новогодний корпоратив

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В Екатеринбурге полицейские соберутся на новогодний корпоратив, особенностью которого станет то, что он будет безалкогольным. Информация размещена «Омбудсменом полиции» в мессенджере «ВКонтакте».

Согласно ей, корпоратив состоится, но спиртное на вечеринке не предусматривается. Помимо того, запрещено также приносить его с собой.

Ещё сообщается, что если кто-либо из правоохранителей собирается в течение новогодних праздников выехать из города, он обязан сообщить об этом в форме рапорта.

Представители екатеринбургского УМВД комментарий данной информации пока не дают. Также неизвестной остаётся причина «алкогольного запрета».

В связи с этим местные пользователи Сети уже вспоминают безалкогольные «комсомольские свадьбы». Мероприятия, скорее, носили пропагандистский характер. Водка там всё равно присутствовала, но разливалась в чашки из заварочных чайников.