Московские парки украшены и готовы к встрече Нового Года

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22 городских парка Москвы уже украсили к встрече Нового года. На аллеях и площадях установлены новогодние ели, развешаны гирлянды, фонари, снежинки и фигуры персонажей из сказок. Самой необычной елкой признали зеркальную, которая украшает собой Парк Горького.

Зеркальная ель высотой 12 метров и диаметром 6 метров весит 35 тонн. Только наружная часть является зеркальной, внутри же размещены светодиоды. Там же в Парке Горького находится световой лабиринт, повторяющий очертания даты 2018.

Парк "Сокольники" порадует в этом году инсталляцией "Северное сияние". В арках из дерева установлено 220 разных по диаметру колец, которые светятся, а также не меньше тысячи строб-ламп и 500 трубок из светодиодов. В целом конструкция получилась в 100 метров длиной.

В парке Победы, что находится на Поклонной горе, стоит больше сорока ледяных фигур. Они посвящены сборным, которые будут участвовать в грядущем Чемпионате мира по футболу 2018 года. Он, как известно, пройдет в России.

В общем количество в столичных парках было установлено больше сорока елок. Отмечено, что в этот раз использовано больше световых украшений по сравнению с прошлым годом. В дальнейшем все световые элементы планируется использовать неоднократно.

Также перед встречей Нового Года для жителей столицы предусмотрена праздничная программа, которая пройдет в каждом городском парке, которых в количестве 22. Это и сад "Эрмитаж", и парк Победы, Таганский парк, Измайловский и Парк Горького.