Чиновникам в Омской области запретили принимать подарки от друзей

Вчера, 22:30

В Омской области антикоррупционая борьба принимает радикальные формы. Теперь государственным служащим в регионе запрещено принимать подарки от друзей, знакомых и коллег в ходе празднования своих дней рождений, свадеб и новогодних праздников. Информация появилась на правительственном сайте области.

Омские чиновники на праздничных торжествах имеют право получать подарки только от родственников и членов своей семьи. Презенты от пришедших на торжество других лиц не только не поощряются, но запрещены. Любой зафиксированный факт получения красиво оформленной коробочки рассматривается, как потенциальная взятка, что повлечет за собой наказания, самым мягким из которых станет увольнение с занимаемой должности.

По мнению властей Омской области, такая мера позволит победить коррупцию в регионе. Будут ли теперь на семейных торжествах чиновниках присутствовать специальные контролеры, или власти надеются на информацию «доброжелателей», в сообщении не указывается. Государственные служащие могут принимать презенты лишь в ходе официальных мероприятий, а затем сдавать их государственную собственность.