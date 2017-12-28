Роспотребнадзор сориентировал, как выбирать новогодние сладости

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В преддверии новогодних праздников родители покупают сладости своим детям. Специалисты Роспотребнадзора сориентировали потребителей, как правильно выбрать качественные конфеты.

Все дети ждут от Деда Мороза сладких подарков. Как известно, подарки под елку кладут родители. Специалисты Роспотребнадзора распространили памятку, пользуясь которой, родители смогут выбрать своим детям качественные сладкие подарки.

Сообщается, что выбирая сладкие подарки, необходимо ориентироваться на состав продукта – в составе должно быть минимум пищевых добавок, стабилизаторов и красителей. Также необходимо избегать продуктов, которые содержат масла и гомогенизированные жиры. Многие дети страдают аллергией, поэтому абрикосовых косточек и арахиса, который присутствует в сладких продуктах, следует избегать.

Шоколадные конфеты необходимо выбирать с большим содержанием какао, также детям полезно употреблять зефир.

Медики советуют родителям покупать галетное печенье для детей, которые имеют проблемы с ЖКТ.

Если в подарок вложена игрушка, то она должна быть упакована в обертку, которая, согласно технологии, может контактировать с пищевыми продуктами. Если возникают проблемы с выбором, то можно обратиться на «горячую линию» Роспотребнадзора.