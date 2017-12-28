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Опрос: практически половина школьников России жалуются на одиночество

Вчера, 22:15

Аналитики Общероссийского народного фронта провели соцопрос среди школьников на тему их адаптации в обществе. Как оказалось, 42% учеников чувствуют себя одинокими.

Общаясь со школьниками, аналитики Общероссийского народного фронта установили основные детские проблемы в общении. 42% несовершеннолетних респондентов чувствуют себя одинокими, несмотря на постоянное пребывание в коллективе сверстников. 26% опрошенных детей заявили о желании наладить общение с интересными людьми. 15% школьников пожаловались на нехватку общения со взрослыми, в то время как 19% малолетних респондентов не устраивает отношение к ним со стороны сверстников и преподавателей.

Также результаты опроса Общероссийского народного фронта показали сильную привязанность школьников к интернету. Практически половина несовершеннолетних участников соцопроса более 9 раз за день пользуются социальными сетями. Преимущественное количество респондентов делают это для переписки с друзьями и прослушивания музыки, остальные – для просматривания фотографий.


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