Больше половины россиян поддержали идею электронных трудовых книжек

Сегодня, 11:04

53% населения России, которые работают по найму, положительно отреагировали за идею ввести электронный вариант трудовых книжек параллельно с бумажными.

Кроме этого, 18% из всех опрошенных высказываются за трудовые книжки только в электронном варианте. Они заявляют, что данная инновация послужит упрощенным способом доступа к данным, а также поможет быстро восстановить всю информацию в случае потери бумажных документов. За то, чтобы оставить все-таки бумажные трудовые, проголосовало всего 19% населения.

Одна большинство граждан-работников по найму, а это 69%, настаивают на необходимости сохранения бумажных книжек, так как боятся, что существует возможность потери всей информации о стаже с электронной версии.

Напомним, что в ноябре текущего года в Министерстве труда России сообщили, что в 2019-2020 году россияне перейдут на электронный вариант трудовых книжек.