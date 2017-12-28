Названа самая популярная пластическая операция в 2017 году

Сегодня, 10:16

Американские хирурги проанализировали количество пластических операций и назвали, какая процедура является самой популярной среди женщин в 2017 году. Об этом передают журналисты «ВладТайм».

Пластические хирурги из США рассказали, что в этом году самой востребованной эстетической операцией стала процедура по увеличению ягодиц. Согласно статистике в последнее время женщины хотят сделать свои ягодицы намного больше и дело даже не в том, чтобы больше нравиться мужчинам, а в том, чтобы быть похожими на современных светских львиц. К примеру, на Ким Кардашьян хочет быть похожей каждая третья американка.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что британка взяла в банке кредит на сумму в восемь тысяч долларов для того, чтобы сделать ягодицы, как у Ники Минаж.