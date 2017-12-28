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Информационные табло на дорогах Москвы транслируют новогодние поздравления. Такое решение принято в столичной городской администрации.

С приближением Нового года все больше поздравлений поступает в адрес россиян. Так, мэрия Москвы решила охватить как можно больше людей своими пожеланиями и запустила поздравительный новогодний ролик на всех информационных табло.

Как сообщил директор Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, на протяжении всех новогодних праздников электронные табло станут работать в «праздничном» режиме – на них будут транслировать поздравительные открытки, новогодние ролики. Таким образом, мэрия хочет поднять москвичам и гостям столицы настроение.

Известно, что на открытках будут изображены елки, шары, а также собака – символ 2018 года.

Напомним, что дорожные табло были установлены в Москве для улучшения интеллектуальной транспортной системы города. Они показывают уровень пробок и помогают сориентироваться водителям с направлением движения. Всего их насчитывается в столице 175 штук, последние 12 были установлены в декабре в Зеленограде и Северо-Западном округе.