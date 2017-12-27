Власти Омской области потратят на банкеты полмиллиона рублей

Вчера, 20:58

Полмиллиона рублей готов выделить на банкеты в 2018 году аппарат правительства Омской области. Это вдвое меньше, чем планировали потратить чиновники в прошлом году, когда из-за нарушения правил конкурса разгорелся огромный скандал.

В соответствующей заявке, опубликованной на портале госзакупок, говорится, что подрядчик должен оказывать услуги по организации банкетов, фуршетов, ужинов, обедов и кофе-брейков. Также претендент на победу обязан быть готов предоставить ассортимент блюд из 116 наименований, в том числе дорогостоящих деликатесов вроде канапе с лососем, вырезки из телятины и прочее. Годом ранее на эти цели выделили миллион рублей, но тогда по жалобе проигравшего конкурс предпринимателя УФАС отменила результаты состязания, а организаторов наказала.

Ранее мы писали, что власти Новомосковска тульской области приобрели для нужд города мусоровоз за 3,1 млн рублей.