Дедов Морозов из Петербурга предложили одеть в цвета ФК «Зенит»

Вчера, 19:45

В Петербурге поступило предложение от депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева одеть местных Дедов Морозов в фирменные цвета футбольного клуба «Зенит». Соответствующее предложение уже было отправлено президенту «Зенита» Сергею Фурсенко и в городской комитет по культуре.

Цивилев во время своего выступления, намекая на красно-белую форму московского ФК «Спартак», заявил, что главный Дед Мороз России из Великого Устюга приезжает в Петербург в таком виде, в котором он хочет. Но красно-белые волшебнике в городе на Неве – это настоящий нонсенс.

Депутат предложил закрепить цвет шуб Дедов Морозов во время празднования Нового года в городе на законодательном уровне. Цивилев не претендует на историческую достоверность и отмечает, что дискуссия о подлинном цвете шубы Деда Мороза продолжает вестись. В одних книгах, открытках, фильмах и рисунках волшебник одет в красное, а в других – в синее. Для решения этого вопроса нужно обратиться в Министерство культуры.

Кроме этого, депутат отметил что Петербург должен иметь особое право в вопросе собственных инициатив в данном вопросе, поскольку ещё в империи праздновать Новый год 1 января решил именно Петр I.