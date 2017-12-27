В кассах метрополитена стартовала продажа новогодних "Троек" и "Единых"

Вчера, 19:29

В кассах метрополитена Москвы стартовала продажа новогодних карт "Тройка" и билетов "Единый". Новогодние «Тройки» выпустили тиражом в 10 000 экземпляров, а билеты «Единого» есть на 1, 2, 20 и 40 поездок – общим количеством в 600 000 экземпляров.

Карты созданы для формирования у пассажиров метро праздничного настроения, а впоследствии станут для всех горожан и гостей города памятным сувениром. Новогодние «Тройки» украшены изображением нарядной елки, с красной звездой и разноцветными шариками, из-за которой выглядывает снеговик, облаченный в красную шапку и шарф. Перед елкой расположились другой снеговик в компании собаки. Тематический «Единый» билет содержит поздравительную надпись "С Новым годом, Москва!" на фоне снежинок.

С 1 декабря началась реализация новогодней коллекции брелков, обладающих функцией карты «Тройка», которые можно купить в 2 сувенирных магазинах метрополитена, расположенных на станциях "Маяковская" и "Трубная", и в киосках "Живое общение".

Ранее, руководство метрополитена запустило на Кольцевой линии второй тематически поезд, посвященный Новому году, а первый, посвященный Рождеству, стартовал 21 декабря.