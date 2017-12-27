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В Ростове из-за потепления резко подорожал снег

Вчера, 17:58

В Ростове продавцы спекулируют на искусственном снеге, продавая его на 30 рублей дороже, в связи с увеличением спроса, как сообщает VladTime.

Жители города хотят, чтобы была новогодняя атмосфера, но погода этому не способствует. Светит солнце, а температура достаточно высокая – +10 градусов. Потому они начали покупать искусственный снег, но когда продавцы это поняли, то резко стали повышать цены.

В частности, один флакон «Белого медведя» в Ростове сейчас стоит 150 рублей, хотя несколько дней назад за него просили 120-130. Однако спрос в настоящее время на искусственный снег только растёт, потому что горожанам ощущение Нового года дороже переплаты за его организацию. Тем не менее многие надеются, что хотя бы 31 декабря порадует настоящей зимой.


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