Вчера, 17:11

«Умная» остановка с ошибкой появилась в Новосибирске. Теперь в ожидании транспорта можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi или набрать 112.

Новосибирские власти решили не отставать от других городов и начать размещать «умные» остановки транспорта. Первая такая инновационная остановка появилась в центре города – «Дом Ленина», открытие которой состоялось сегодня 27 декабря.

Теперь каждый пассажир сможет воспользоваться бесплатным Wi-Fi и вызвать 112, помимо этого, можно будет подзарядить свое мобильное устройство. Мэр Новосибирска лично принял участие в открытии «умной» остановки. Анатолий Локоть заявил, что данная остановка станет экспериментальной и если народ не будет жаловаться на ее работу, а вандалы не сломают устройства, то такой эксперимент будет продолжен.

Известно, что остановка произведена крымской компанией ООО «Городские инновации СПб», которая сделала презентацию своих разработок на выставке «Городские технологии» еще весной. Некоторые экспонаты заинтересовали новосибирскую делегацию.

Курьезным во время открытия остановки стал тот факт, что некоторые надписи на ней были с ошибками. Журналисты указали на это мэру, который пообещал исправить такой недочет.