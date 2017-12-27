Опубликован график работы воронежских больниц в новогодние праздники

Сегодня, 13:47

Стала известна информация о том, по какому графику больницы города Воронеж будут работать в Новый год и ближайшие праздники. Графики были обнародованы областным департаментом здравоохранения.

Сообщается, что все отделения «неотложки» будут функционировать в полном соответствии с графиком больниц. И того, 30 декабря и 6 января работа буде производиться, как и в обычные субботние дни. 2 и 4 января поликлиники производить свою работу и принимать пациентов, как и в обычные будние дни. Выходными днями будет 31 декабря и 1,3, 5, 6, 7, 8 января.

Что касается Воронежского областного бюро судмедэкспертизы и областного патологоанатомического бюро, то они работать будут 31 декабря, 2, 4, 6, 8 декабря. 2 и 5 января будет открыт кабинет выдачи больничных листов ВОКБ 1.

Клинические и приёмные отделения корпусов №3, №2 и ВОДКБ 1 в обычном штатном режиме будут совершать работу 30 декабря, 2,4 и 6 января с 08:30 до 13:30 – в медучреждениях будут находиться дежурные врачи. Городские стационары будут открыты для горожан круглосуточно.