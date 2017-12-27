Обладателем премии Fashion New Year Awards 2018 стала психолог Ольга Романив

Сегодня, 12:15

Церемония Fashion New Year Awards 2018 состоялась в столичном пятизвездочном отеле The Ritz–Carlton.



Имена победителей в нескольких номинациях, связанных с модной индустрией, объявил телеканал Fashion TV: «Fashion, art& history», «Дизайнер года», «Лучший показ», «Лучшая коллекция», «Best online–бутик», «Байер года», «Fashion–Show». Специальные призы были также вручены наиболее успешным представителям самых разных профессий.



Премией в номинации «Лучший семейный психолог» была отмечена руководитель Клуба знакомств «Классика отношений» в Москве, психолог и писатель Ольга Романив. Эта награда, По мнению Ольги, высокая награда – оценка труда всего коллектива Клуба и отличный подарок к Новому году.



Мероприятие телеканала Fashion TV почтили своим вниманием многие известные дизайнеры, редакторы модных журналов, артисты кино и театра, звезды шоу-бизнеса, политики, спортсмены и все, кто причастен к индустрии моды.