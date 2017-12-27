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В Волгограде запретили сайты с продажей северных оленей и зубров

Сегодня, 10:23

Краснокнижных животных – зубра и северного оленя – предлагали приобрести жителям Волгограда в канун Нового года. Сайты с подобной информацией на днях были заблокированы судом по ходатайству местной прокуратуры.

В местном подразделении надзорного ведомства пояснили, что интернет-ресурсы с предложениями совершить незаконную сделку были выявлены в ходе мониторинга глобальной сети. Установить личность администраторов сайтов не удалось, однако работники прокуратуры всё же добились блокировки площадок, тем самым пресекли незаконную деятельность. Согласно действующему законодательству, торговля животными, внесёнными в Красную книгу, преследуется по закону и разрешена лишь в исключительных случаях..

Ранее мы писали, что в Волгограде закрыли сайт, где торговали птицами из Красной книги. Злоумышленники пытались сбыть редких представителей фауны через интернет.


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