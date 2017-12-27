Московский зоопарк пополнился шестью папуанскими пингвинами

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26 декабря в Московский зоопарк привезли 3 пары папуанских пингвинов возрастом от 2 до 13 лет. Мероприятие проходило в рамках событий по сохранению данного вида в неволе. Пингвинов доставили из Германии.

Птиц расположили в вольере, который находится на старой территории зоосада. В данный момент пингвины знакомятся с новой средой обитания. В Московском зоопарке также обитают очковые пингвины и пингвины Гумбольдта, рост которых немного меньше папуанских. Папуанский вид также отличается от других пингвинов по белой окраске вокруг глаз, похожий на клин, соединяющейся в области макушки.

Папуанский вид считается одним из самых быстрых видов пингвинов в мире. Антарктические птицы могут достичь скорости до 36 км/ч. Рост вида может достигать 90 сантиметров. Птицы данного вида участвовали в знаменитом фильме «Пингвины мистера Поппера».