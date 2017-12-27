Жители России запечатлели странные пятна и дымчатый свет в небе

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Накануне жители сразу нескольких регионов России заметили в вечернем небе дымчатый свет и странные пятна. Аномальные явления возникли над Волгоградской, Ростовской, Воронежской и Липецкой областями.

Жители Ростовской области активно публикуют в сети снимки таинственного дымчатого света, распространившегося по вечернему небу. Очевидцы назвали уникальное явление завораживающим и пугающим одновременно. Позднее снимки загадочных свечений в небе начали поступать и с Липецкой области. Также необъяснимые световые пятна накануне возникали над Воронежским и Волгоградским регионами.

Интернет-сообщество традиционно кардинально разошлось во мнениях насчет увиденного. Любители мистики связали завораживающие небесные пятна и дымчатый свет над российскими областями с проделками представителей инопланетной расы. Скептики уверены, что таинственные явления человеку даровали силы природы.