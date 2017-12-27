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В Хакасии главную ёлку под фейерверк открыл Дед Мороз на лимузине

Сегодня, 08:57

Главная ёлка республики Хакасия накануне с участием Деда Мороза и Снегурочки, приехавших не на санях, как положено, а на лимузине, открылась грандиозным фейерверком в Абакане. Посмотреть на ключевое предновогоднее событие на Первомайскую площадь пришли более двух тысяч человек.

Присутствовали на открытии и первые лица республики. И.о. замглавы Хакасии Владимир Крафт обратился к присутствующим и поблагодарил местных жителей за труд и достижения в течение года. Чиновник поздравил граждан с праздниками и пожелал новых свершений. Особенным подарком для горожан стало сказочное представление со Снежной королевой и бременскими музыкантами. Закончилась постановка красивым фейерверком, который в Сети уже успели прозвать "гигантским".

Ранее мы писали, что в Невельске Сахалинской области сильный ветер завалил новогоднюю ёлку. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.


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