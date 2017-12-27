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Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному выбору красной икры перед новогодними праздниками. Специалисты ведомства разместили свои советы на его официальном сайте.

В частности, они не рекомендуют приобретать икру, имеющую в своём составе уротропин. На этикетке он обозначен, как Е-239. До 2010 года эту пищевую добавку использовали в качестве консерванта. Затем она стала запрещённой, поскольку было установлено, разлагаясь в желудке, уротропин выделяет формальдегидные соединения, являющиеся токсическими веществами с ядовитыми свойствами.

В то же время по-прежнему разрешены добавки для икры, обозначающиеся как Е-200 и Е-211.

Также Роспотребнадзор не рекомендует покупать красную икру с рук у случайных продавцов или в местах, где торговля не санкционирована. Необходимо внимательное ознакомление с текстом, содержащимся на этикетке, где должно быть указано наименование рыбы, из которой икра извлечена. Особое внимание следует уделить датам изготовления и фасовки продукта.

Непосредственно на банке должна быть нанесена маркировка с номером завода изготовителя, словом «икра» и индексом «Р», обозначающим рыбную промышленность. При этом данные отметки должны быть «выбитыми» изнутри банки. На ней не должно быть ни вздутий, ни проминаний.