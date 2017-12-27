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Пьющая собака поразила жителей Воронежа

Сегодня, 00:05

Оказывается, что новогодних праздников ради застолья ждут не только люди, но и животные. Одна из местных жительниц опубликовала в сети фотографию, на которой запечатлена её пьющая собака.

В Интернете появилось фото собаки, которая выпивает из бокала своей хозяйки. Данный кадр просто поразил жителей Воронежа. Владелица питомца подписала данное фото довольно понятно: "Такие дела, собака любит выпить".

Комментаторы не заставили себя ждать, они отметили, что крайне удивительна такая любовь собаки к алкогольным напиткам. Кроме того, с такой собакой не нужны даже собутыльники, ведь она всегда поддержит и выслушает.


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