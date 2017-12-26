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Первоклассник из Краснодара разрыдался из-за окончания четверти

Вчера, 22:54

Семилетний ребенок из Краснодарской области заявил, что не хочет прощаться со своим учителем, а намерен продолжать ходить на уроки.

Первоклассник даже расплакался. Настолько сильно ребенок не хотел уходить на зимние каникулы.

Андрей Трегубов, пользователь сети Фейсбук на своей странице в социальной сети выложил видео на котором он ведет диалог с расстроенным мальчиком. Он спрашивал ребенка о том, почему же все-таки малыш плачет. Первоклассник ответил, что очень не хочет расставаться с Мариной Ашотовной. "Я хочу завтра опять пойти в школу!" , - сказал заплаканный мальчик. Автор видео назвал ребенка уникальным.


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