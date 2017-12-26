УФАС проверит кафе Златоуста за привлечение голых клиентов

Вчера, 22:24

Антимонопольная служба проводит проверку рекламных баннеров от заведений в Златоусе. Рекламный слоган звучит так: «Приходи голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно!".

Глава пресс-центра УФАС Российской Федерации сообщает, что, принимая участие в акционном предложении, посетитель заведения автоматически дает согласие на фото и видеосъемку.

О первых результатах проверки антимонопольная служба сообщит в ближайшие сроки, как только будет возможно.

Сообщается, что рекламный слоган был размещён в одной из социальных сетей. Это действие является прямы нарушением закона.

В данный момент устанавливается личность публикующего, администратора заведения и его владеельца.