Миллиардер Тиньков отметил день рождения в тюменском ресторане

Вчера, 21:59

В одном из тюменских ресторанов отметил день рождения миллиардер Тиньков. Мужчина отмечал свой 50-летний юбилей.

Миллиардер Олег Тиньков вчера (25 декабря) отметил свой 50-летний юбилей. Известно, что он входит в сотню самых богатых людей России. Сообщается, что для проведения торжественного мероприятия предприниматель выбрал тюменский ресторан «Маска», который находится на улице Республики.

Праздничный день Тиньков провел в кругу своих родных и друзей, среди которых были замечены омбудсмен по защите прав предпринимателей в Тюмени Лариса Невидайло, а также певица Лариса Долина. Напомним, что ранее ресторан принадлежал имениннику, но он его продал. Несмотря на смену хозяина, заведение до сих пор считается самым лучшим в городе.

Во время празднования юбилея Тинькова для других посетителей ресторан был закрыт. Долина заявила, что уже много лет дружит с юбиляром, поэтому пела не за гонорар, а по велению сердца.

Напомним, что Тиньков является основателем сети магазинов бытовой техники, ресторанов, и пивоваренных заводов по всей России.