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Минздрав Астрахани призывает жителей чаще обниматься

Вчера, 21:01

Заботливый Минздрав города Астрахань дал рекомендации населению, как бороться с самой опасной болезнью зимы при помощи рекламного щита. Представители министерства утверждают, что наиболее опасное заболевание на данный момент это недообнимание, и призывает всех обниматься, что будет способствовать укреплению иммунитета.

Фотографию с необычный рекламным щитом пользователи, тронутые заботой и открытостью сотрудников министерства, уже разместили в интернете на сайте «Пикабу».

Как стало известно, министерство данного региона решило таким способом создать новогоднее настроение у жителей города в преддверии праздника. Такая идея возникла в правительстве, сейчас они ждут присоединения к акции других регионов.

Известно, что этот баннер разместило министерство здравоохранения региона. Ждём, когда к негласной акции "создания хорошего настроения" присоединятся и другие региональные министерства. В скором времени количество подобных плакатов планируется увеличить.


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