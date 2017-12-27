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Дивиденды МТС, «Медси» и БЭСК извлекли из-под ареста с 26 декабря

Сегодня, 00:30

Арест дивидендов компании МТС, «Медси» и БЭСК официально снят судебными исполнителями. Ранее активы этих концернов были заморожены через возмещение компенсации «Роснефти».

С 26 декабря арест дивидендов компании МТС, «Медси» и БЭСК официально прекращен. Об этом рассказали представители пресс-службы одной из корпораций. Информация основана на внеочередном постановлении суда Башкирии, который лишил права судебных исполнителей распоряжаться судьбой счетов компаний.

Еще в июле текущего года, после внеочередной проверки, холдинг «Роснефть» предъявил претензии компании МТС, «Медси» и БЭСК по невыплате определенной суммы денег. Дело дошло до судебной тяжбы.

В итоге суд Башкирии постановил все активы ответчиков заморозить и обязал это сделать судебных исполнителей. С 26 декабря все исполнительные листы аннулированы, а с дивидендов снят арест исполнительной службой.


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