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Заболеваемость ОРВИ в Ульяновской области снизилась на 9,7%

Вчера, 18:25

В Минздраве сообщили, что заболеваемость ОРВИ в Ульновском регионе падает, в сравнении с показателями на предыдущей неделе. На этой неделе подхватили вирус меньше 9,7% местных жителей.

По данным, полученным на 26 декабря, по региону выявлено 6 578 заболевших ОРВИ, из которых детей до 14 лет - 4 518. От внебольничных пневмоний, на данный момент, проходят лечение 182 человека, из которых 96% случаев протекает в легкой и средней степенях тяжести. По всей области пока не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом.

Рашид Абдуллов, министр здравоохранения, заверил, что на сегодняшний день лечебные учреждения оснащены необходимым количеством медикаментов и защитных средств на период массового распространения инфекции.

Медицинские работники призывают население соблюдать правильное питание, употреблять витамины, закаляться, соблюдать режим труда и отдыха, а также проходить сезонную вакцинацию.


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