"Сверхзвуковой барьер преодолен": Стала известна причина загадочного взрыва в Симферополе

Вчера, 18:26

Оглушительный хлопок прозвучал сегодня в Симферополе и его окрестностях, переполошив добрую часть населения.

В 16 часов по местному времени жители многих районов Симферополя были напуганы очень громким звуком, раздавшимся с высоты. Звук был очень похож на взрыв, а после него в небе осталась белая полоса дыма. Пользователи из разных районов города бросились обсуждать в соцсетях, что бы это могло быть. Нешуточная тревога заставила жителей начать звонить в МЧС и МВД. Но если в первой службе заявили, что, хотя и слышали звук наподобие взрыва, но никаких сообщений о чрезвычайной ситуации к ним не поступало, то представители второй системы отметили, что подобное даже не в их компетенции, и никаких сведений у них тоже нет.

Источник, близкий к авиационной сфере, высказал мнение, что звук такого рода издает реактивный самолет, когда преодолевает сверхзвуковой барьер. И тот факт, что хлопок был достаточно громким указывает на формирование волны, которая образуется, когда самолет идет довольно близко к земле.

По информации сотрудников аэропорта «Симферополь» работа воздушной гавани идет в штатном режиме, никаких чрезвычайных ситуаций не наблюдается. Тем не менее, среди пользователей нашлись и такие, кто предположил, что на полуостров рухнул астероид или метеорит, потому что гул военного самолета, сам по себе, ровный, а не отрывистыми хлопками.

Напомним, что не далее как в августе этого года загадкой для многих стал самолет российского президента, круживший над Крымом. Крылатая машина, принадлежавшая президентскому авиаотряду РФ, на протяжении долгого времени кружила у крымского побережья над территорией радиусом примерно 60 километров, между Судаком и Ялтой.

«Ту-214СР» не запрашивал аварийную посадку, он просто летал кругами. Пользователи соцсетей немедленно выстроили массу гипотез относительно того, что делает самолет и есть ли его на его борту Владимир Путин. Самым логичным предположением была, пожалуй, выработка топлива перед посадкой. Хотя немало было и циничных комментариев.

За месяц до этого события в Сети обсуждалось снятие с рейса в США россиянина Андрея Еремина, которое произошло по решению Delta Airlines из-за того, что он якобы является одним из участников крымской оккупации. Рейс 1588 из Сиэтла в Атланту был задержан из-за возмущения пассажира, занимавшего кресло в салоне за Ереминым. Он высказал точку зрения, что Андрей - крымский оккупант, также как и другие россияне, а авиакомпания поддержала эту, мягко говоря, странную позицию. Еремин подчеркнул, что прожил в Штатах 22 года, но теперь испытывает стойкое желание вернуться на Родину. А в Атланту он все же долетел, только рейсом позже.