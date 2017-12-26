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Сын композитора Владимира Шаинского назвал причину смерти отца

Вчера, 17:43

Вячеслав Шаинский подтвердил известие о смерти своего отца, известного композитора Владимира Шаинского. С его слов известно, что отец скончался в результате последствий, после совершенного ранее хирургического оперативного вмешательства по поводу онкологического заболевания в одной из клиник США. Композитору 12 декабря исполнилось 92 года.

На протяжении последних лет своей жизни, Владимир Шаинский проживал в Америке. Ранее, у него обнаружили онкологическое заболевание - рак желудка. По поводу лечения которого мужчина перенес несколько тяжелых операций в больнице США.

Несмотря на то, что Вячеслав узнал о трагедии вчера вечером, из-за временной разницы родственники не могли обсудить детали похорон Владимира Шаинского, однако сын склоняется к тому, что похоронят композитора в США.

Наибольшую известность советскому и российскому композитору Владимиру Шаинскому принесли мультфильмы про Крокодила Гену и Чебурашку, для которых он сочинил музыку.


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