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Рита, которой муж отрубил руки, проведёт новогодний праздник дома

Вчера, 17:02

Маргарита Грачёва, которой её супруг отрубил обе руки из-за ревности в Серпухове, Новый год будет встречать уже дома. Девушку активно подготавливают к выписке. Сообщается, что её левая кисть, которую врачи всё-таки спасли, приживается лучше и лучше.

Мать Маргариты Инна Шейкина рассказала, что, когда врачи делают ей перевязки, они просят её шевелить пальцами. У неё это понемногу начинает получаться. Чувствительность конечность ещё не обрела. Процесс восстановления нервов будет длиться от одного до полутора года. К Новому году девушку уже выпишут и отправят домой.

Кроме этого, врачи сняли швы и с ноги Маргариты. Она также пострадала во время нападения ревнивого супруга.

В паблике в «ВКонтакте», который направлен на поддержку Риты, заявили о начале сбора подписей в поддержку хирурга, которому удалось спасти руку девушке. Врачу Тимофею Сухинину просят присвоить почётное звание «Заслуженный врач Москвы».


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