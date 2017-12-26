Скончался известный композитор Владимир Шаинский

Вчера, 16:42

Скончался известный композитор, который написал множество детских песен, Владимир Шаинский. Смерть настигла его на 93 году жизненного пути.

Сообщение об его кончине сделали люди, которые были близки композитору. Его музыка звучала в «Незнайке», «Антошке», «Авроре», «Крошке еноте», «Чебурашке», «28 попугаях» и других мультфильмах, так полюбившихся советской детворе, которые популярны и ныне.

Шаинский был неоднократным победителем «Песни года». Музыкант награждён орденом, вручающимся тем, кто имеют заслуги перед Отечеством. Помимо того, композитор получил Государственную премию СССР и звание Народного артиста. Песня «Голубой вагон» также является его творением.

В последние годы жизни местом его обитания были США. Он проживал там в Сан-Диего, располагая видом на жительство.

Несколько лет назад у него проявились проблемы по онкологии. В его желудке американскими медиками был зафиксирован рак. Злокачественная опухоль была ими удалена в 2015 году. С тех пор о самочувствии одного из самых популярных композиторов песен для детей, почти ничего не было известно. Ходили одни лишь слухи.

Произведения Шаинского с удовольствием исполнялись Людмилой Зыкиной, Майей Кристалинской, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Аллой Пугачёвой и другими эстрадными звёздами.

Дата и место его захоронения пока не озвучены.