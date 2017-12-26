Вчера, 23:15

Флешмоб в центре Калининграда устроил полицейский Дед Мороз. Он прошел в рамках всероссийской акции.

Калининградские полицейские приняли участие во всероссийской благотворительной акции, которая проводится под эгидой Министерства внутренних дел России – «Полицейский Дед Мороз». Принять участие в флешмобе решили и сотрудники калининградского ГИБДД, члены регионального «Центра молодежи», а также студенты Балтийского федерального университета.

Все участники проекта приняли решение создать для калининградских детей зимний праздник, который станет незабываемым и создаст ребятам новогоднее настроение. Пригласить на праздник решено и несовершеннолетних из детских домов и приютов.

Все действо проходило на центральной площади Калининграда, где установлена главная елка города. Дедом Морозом стал полицейский (инспектор ГИБДД), который был выбран на конкурсе как самый веселый. Порадовались такому празднику не только дети, но и взрослые зрители. Волонтеры праздника провели тематическую викторину на знание правил дорожного движения, дети водили хоровод и пели песни. После праздника, каждый его участник получил сладкий подарок.