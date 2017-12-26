Назван самый популярный детский новогодний подарок в России

Сегодня, 13:19

Специалисты Роспотребнадзора после мониторинга обращений граждан на «горячую линию», определили самый популярный подарок, который родители в Новый год положат поделку для своих детей. На первом месте оказалась одежда.

Всероссийская консультация специалистов Роспотребнадзора оказалась весьма востребованной у российских жителей. Большинство вопросов были заданы по поводу проверки качества, нормативам сертификации и положений о возврате, касающиеся детской одежды. Далее прогнозируемо граждане интересовались качеством и безопасностью детских игрушек, особенно произведенных за рубежом. На третьем месте оказалась детская обувь.

Эксперты продолжают предупреждать россиян, что перед Новым годом значительно увеличивается вброс на прилавки магазинов неликвидных товаров, которые зачастую представляют реальную опасность для здоровья детей. При покупке игрушек для детей дошкольного возраста, нужно всегда требовать у продавца соответствующий сертификат. Тоже касается и елок, которые могут быть заражены лесными паразитами.