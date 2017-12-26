Умер Валерий Бардин, один из создателей Рунета

Сегодня, 12:41

В Москве, не дожив двух недель до своего 64-летия, скончался Валерий Бардин, стоявший у истоков возникновения в Интернете русского сегмента. О смерти исследователя и разработчика компьютерных технологий сообщила его жена.

Бардин сразу после окончания престижного МИФИ был принят на работу в Институт атомной энергии имени Курчатова, где работал на редкой в то время должности программиста. Благодаря творческому подходу Бардина к исследованиям в области вычислительной техники, в Советском Союзе уже в 1988 году появилась компьютерная сеть, которая через короткое время влилась во Всемирную паутину.

Валерий Бардин уже в новой России разрабатывал технологии таких всемирно известных операционных сетей как ДЕМОС. При его участии появилось первое отечественное электронное средство массовой информации «Национальная служба новостей». Коллеги Бардина всегда отзывались о нем только в превосходных степенях. Для молодого поколения айтишников он был патриархом и живой легендой.