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Составлен рейтинг самых популярных ТВ-программ 2017 года

Сегодня, 11:38

Стали известны названия самых рейтинговых и просматриваемых программ на российском телевидении в 2017 году. В ТОП вошли документальный фильм Оливера Стоуна «Путин», и парад Победы 9 мая. Об этом сообщают в пресс-службе «Первого канала», ссылаясь на исследование Mediascope.

По состоянию на 23 декабря, самым рейтинговым эфиром стала прямая трансляция военного парада, который был посвящён 72-й годовщине Второй мировой войны. Его показывали на «Первом канале». Также в ТОП-3 вошли такие программы, как выпуск новостей на «Первом» 9 мая и первая часть документальной ленты Оливера Стоуна «Путин».

Из всех развлекательных программ, самой популярной стала передача «Лучше всех». Она установила рекорд по просмотрам и была самым рейтинговым проектом в РФ целых 15 недель. Сохраняет лидерство и «Время», которой в текущем году исполнилось 50 лет. Эта программа уже 11 недель считается самым рейтинговым проектом в РФ.

Кроме этого, в данный список вошёл и парад ко Дню Военно-морского флота России, который проводили в Кронштадте и Санкт-Петербурге 30 июля. Также россияне по-прежнему любят смотреть шоу «Пусть говорят» и «Голос.Дети».


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