«Хочешь сосну?»: В Башкирии елки рекламирует обнаженная девушка с помощью орального секса

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До самого главного праздника для всех россиян осталось меньше недели, а это значит, что давно пора задуматься об одном из главных новогодних атрибутов. Во всех крупных городах располагается невероятное количество торговых точек, где можно выбрать елку на любой вкус, поэтому некоторые предприниматели идут на хитрость, дабы привлечь покупателей. Одна необычная реклама появилась на обочине автотрассы в Башкирии.

В социальные сети попала фотография, на которой автолюбители запечатлели новогодний креатив продавцов. На снимке изображена полуобнаженная девушка в традиционной красной шапке Санта Клауса, прикрывает ее елка, а также присутствует надпись: «Хочешь сосну? За 400 рублей». Такой рекламный ход не остался без внимания водителей, которые то и дело останавливались посмотреть, что же им все-таки предлагают за четыре сотни.

По всей видимости, потенциальные покупатели оценили такой подход продавцов, ведь слоган действительно достаточно громкий, и не обратить на него внимания практически невозможно. Не странно, что проезжающие по трассе водители восприняли такое предложение с нескольких сторон, и некоторые подумали, что предложением является намек на оральные ласки за деньги. Многие подошли к такому рекламному ходу с юмором, ведь перед Новым годом хочется иметь хорошее настроение, а подобные шуточные рекламы веселят публику. Приобрести новогоднюю красавицу, будь то сосна или ель, сейчас можно практически на каждом шагу, и стоимость ее в каждом регионе фиксируют разную. В столице и других крупных городах есть много предложений экономного варианта покупки, но в основном праздничное дерево стоит дорого. Эксперты посоветовали, как сэкономить на покупке данного атрибута, а также поделились, что делать для безопасности расположения уличного растения дома.

Главным экономным ходом для граждан является приобретение сосны в ближайшем лесничестве непосредственно, ведь там реализация производится без накруток. Также есть места, в которых предоставят елку бесплатно по специально заключенному договору, и это осуществляется для очистки территории от чрезмерного распространения хвойных деревьев. А для того, чтобы сосна простояла дольше и не стала опасной, специалисты советуют ставить ее в специальное ведро с песком и водой, также не размещать елку около обогревателей, и тогда праздник не станет днем трагедии и пожаров с печальными последствиями.