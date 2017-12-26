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Обнажённая модель из Иркутска перепутала новогоднюю ель с сосной

Сегодня, 09:50

В преддверии Нового года эпатажная иркутская модель Лиана Клевцова удивила поклонников очередным неоднозначным поступком, опубликовав в социальных сетях снимок, где она позирует голой возле украшенной ею живой сосны. Пользователи решили, что девушка по ошибке приняла её за ель.

В публикации Лиана подняла проблему уничтожения «лёгких планеты», в том числе елей, которые жители региона нещадно рубят к Новому году. Своим примером она решила показать, что к праздникам можно нарядить живое дерево и отправилась за этим в заснеженный лес. Впрочем, внимание пользователей больше было приковано к самой модели, ведь «фотоотчёт» она оформила, будучи полностью обнажённой. При этом некоторые пользователи всё же смогли отвести взгляд от девушки и заметить, что вместо ели она нарядила сосну.

Ранее мы писали, что активистки движения Femen обнажились в Ватикане, пытаясь сорвать торжественную мессу по случаю Рождества. Подобным образом активистки хотели выразить протест против патриархальных религиозных институтов и обратить внимание на сексуальные домогательства.


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