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Эксперты составили рейтинг главных русских слов уходящего года

Сегодня, 09:43

Аналитики из Центра творческого развития русского языка составили перечень самых популярных слов уходящего года. Чаще всего россияне употребляли слово «реновация».

Масштабный и моментами скандальный снос ветхого жилья в Москве стал одним из самых обсуждаемых событий уходящего года. Как итог, слово «реновация» стало наиболее популярным среди россиян. Следом расположилась самая популярная в мире криптовалюта – биткоин. Данный вид электронных денег взорвал валютные рынки многих мировых государств в 2017 году, став новым способом стремительного обогащения. Слово «хайп» замкнуло ТОП-3 самых популярных выражений уходящего года. Оно пришло в повседневность из мира шоу-бизнеса, став нормой в современном обществе.

Также в десятку наиболее часто используемых слов 2017 года попали «фейк», «криптовалюта», «баттл», «допинг» и прочие. Как можно заметить, самые популярные русские слова оказываются не такими уж и русскими.


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