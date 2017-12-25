В Башкирии сосны за 400 рублей рекламируют оральным сексом

Вчера, 23:39

Предприниматели Башкирии нашли интересный способ рекламы сосен за 400 рублей. Они разместили возле точки сбыта новогодних деревьев вывеску с изображением девушки, которая предлагает совершить акт орального секса за деньги.

Очевидцы сфотографировали и выложили в соцсеть "ВКонтакте" креативный рекламный ход реализаторов сосен. С первого взгляда многие поняли, что девушка на изображении предлагает акт орального секса за 400 рублей.

Однако если отбросить такие мысли можно понять, что слова, написанные на баннере, никакого отношения к девушке не имеют. Авторы рекламы всего лишь предлагают купить сосну за 400 рублей. Автор фото не сообщил, привлекла ли внимание реклама покупателей и спровоцировала рост покупок новогодних деревьев.