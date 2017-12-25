VistaNews.ru


В Башкирии сосны за 400 рублей рекламируют оральным сексом

Вчера, 23:39

Предприниматели Башкирии нашли интересный способ рекламы сосен за 400 рублей. Они разместили возле точки сбыта новогодних деревьев вывеску с изображением девушки, которая предлагает совершить акт орального секса за деньги.

Очевидцы сфотографировали и выложили в соцсеть "ВКонтакте" креативный рекламный ход реализаторов сосен. С первого взгляда многие поняли, что девушка на изображении предлагает акт орального секса за 400 рублей.

Однако если отбросить такие мысли можно понять, что слова, написанные на баннере, никакого отношения к девушке не имеют. Авторы рекламы всего лишь предлагают купить сосну за 400 рублей. Автор фото не сообщил, привлекла ли внимание реклама покупателей и спровоцировала рост покупок новогодних деревьев.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.