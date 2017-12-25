В Петербурге неблагополучным детям чиновники подарили сломанные наушники

Вчера, 21:06

Власти Санкт-Петербурга в партнёрстве со Смольным поздравили детей из неблагополучных семей с наступающим праздником Нового Года. В подарок они преподнесли ребятам нерабочие наушники.

Петербургу пришлось отдать 2,5 млн рублей из городского бюджета, для того, чтобы порадовать детишек из неполноценных семей.

Согласно данным местных средств массовой информации, чиновники города закупили две с половиной тысячи наушников фирмы Beats. На прошлой неделе произошло торжественное вручение подарков малышне, однако спустя пару дней оказалось, что некая часть наушников не работает, а упаковка была повреждена.

Слуги народа Петербурга ручаются заменить все неработающие наушники на совершенно новые. Поставщиком технического оборудования был Алексей Аранович, президент Санкт-Петербургского военно-исторического общества. Дать комментарии журналистам мужчина отказался, аргументировав это тем, что очень занят и имеет неограниченное количество дел.