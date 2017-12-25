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В Петербурге на 75 году жизни ушел главный неонатолог Вячеслав Любименко

Вчера, 20:08

В Санкт-Петербурге, 23 декабря ушел из жизни хороший и талантливый врач, создатель первой реанимации для новорожденных Вячеслав Любименко на 75 году своей жизни.

Вячеслав Андреевич родился в Махачкале в 1942 году. Закончил школу, а со временем и Ленинградский педиатрический институт. Проработав небольшое время детским хирургом, Вячеслав в возрасте 35 лет стал замглавврачом в детской городской больнице №1.

Самое больше достижение Вячеслава по мнению россиян то, что он основал первую реанимацию для новорожденных детей с врожденной патологией сердца, отделение которой сегодня является самым большим в Европе.

Вячеслав был женат на Шевцовой Елене Анатольевне 1956 года рождения. В браке у них 2 сына, Евгений, которому 34 года и Андрей, 24 года.

Врач анестезиолог-реаниматолог прожил достойную жизнь.

Напомним, что Вячеслав заслуженный врач РФ, лауреат международной премии «Профессия-жизнь», лауреат премии правительства России.

Отмечается, что Вячеслав не дожил 4 дня до своего 75-летия. Прощание с врачом произойдет завтра, 26 декабря в 10.30, в большом конферец-зале ДГБ №1.


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