Инвалид наказал наглого водителя в Благовещенске

Вчера, 19:48

В Интернете опубликовали фотографию, на которой видно, как наказал наглого водителя житель города Благовещенск возле ТРЦ «Острова». Водитель занял парковочное место для инвалидов, однако другой водитель-инвалид припарковал свою машину рядом, заблокировав доступ для выезда автохаму.

Nissan X-Trail, на которой был приклеен опознавательный знак «инвалид», перегородил доступ для другого кроссовера, на котором нигде не было такого знака, однако место на парковке он занял, предназначенное для водителей с ограниченными возможностями.

Пользователи социальных сетей в своих комментариях поддержали такой поступок, указав на то, что рядом было полно свободных мест, и наглый водитель мог ими воспользоваться. Однако один пользователь указал на то, что вторая машина тоже нарушила правила парковки.