VistaNews.ru


В Магадане педиатр «зажала» справку ребёнку-инвалиду

Вчера, 17:47

Магаданская педиатр нарушила права ребенка-инвалида и не выдала ему справку для посещения детского сада. Теперь мать ребенка оспаривает незаконное решение врача в прокуратуре Магаданской области. Вина педиатра доказана.

Мать ребенка-инвалида обратилась в прокуратуру области для разъяснений по факту отказа в выдаче справки ее ребенку для очного посещения детского сада. Известно, что у несовершеннолетнего болезнь Дауна, однако у матери на руках документы ПМПК, что ребенок не нуждался в специальном режиме и мог посещать дошкольное образовательное учреждение. В процессе проверки обстоятельств дела выяснилось, что педиатр нарушила права ребенка-инвалида на доступ к образовательному учреждению. Педиатру МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница» грозит дисциплинарная ответственность за нарушение конституционных прав ребенка. Права инвалида на обучение восстановлены, сейчас же ребенок посещает детский сад. Мать приговором довольна.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.