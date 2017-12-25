В Магадане педиатр «зажала» справку ребёнку-инвалиду

Вчера, 17:47

Магаданская педиатр нарушила права ребенка-инвалида и не выдала ему справку для посещения детского сада. Теперь мать ребенка оспаривает незаконное решение врача в прокуратуре Магаданской области. Вина педиатра доказана.

Мать ребенка-инвалида обратилась в прокуратуру области для разъяснений по факту отказа в выдаче справки ее ребенку для очного посещения детского сада. Известно, что у несовершеннолетнего болезнь Дауна, однако у матери на руках документы ПМПК, что ребенок не нуждался в специальном режиме и мог посещать дошкольное образовательное учреждение. В процессе проверки обстоятельств дела выяснилось, что педиатр нарушила права ребенка-инвалида на доступ к образовательному учреждению. Педиатру МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница» грозит дисциплинарная ответственность за нарушение конституционных прав ребенка. Права инвалида на обучение восстановлены, сейчас же ребенок посещает детский сад. Мать приговором довольна.