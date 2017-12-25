Вчера, 17:10

На серфингах в море вышли сочинские Деды Морозы. Такое оригинальное новогоднее поздравление решили сделать спортсмены жителям и гостям Сочи.

С приближением Нового года, люди стараются поздравить друг друга, используя при этом оригинальные способы. Во многих городах России устраивают новогодние квесты, феерверки, эстафеты и запускают новогодние поезда.

Так, сочинские серфенгисты решили устроить шоу прямо на воде. Спортсмены переоделись в костюмы Дедов Морозов и промчались по волнам Черного моря.

За таким оригинальным поздравлением с набережной наблюдали сотни горожан и гостей курортного города. Люди снимали происходящее на видео, которое выкладывали в социальные сети. Комментарии к видео пользователей оказались самыми позитивными, ведь создать хорошее настроение можно даже самым необычным способом. Многие пользователи даже предложили сделать такую традицию ежегодной визитной карточкой новогоднего Сочи.